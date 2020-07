Nokia, Sanofi... Laurent Berger dénonce les entreprises qui profitent de la crise pour licencier

"Nokia, Sanofi", a énuméré le secrétaire général de la CFDT. "Ce sont des margoulins !", s'est-il emporté.

Le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger à l'Elysée, le 24 juin 2020. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Interrogé sur les suppressions d'emplois annoncées dans de nombreuses entreprises en raison de la crise économique provoquée par l'épidémie de coronavirus, le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger, a estimé qu'il fallait distinguer les situations. " Airbus , Air France, ceux-là, ils sont impactés par la situation économique ", a expliqué le leader syndical vendredi 3 juillet sur France Inter . "Mais d'autres jouent là dessus. Nokia , Sanofi... Ceux-là, ce sont des margoulins ", s'est-il emporté.

" Sanofi , c'est quatre milliards de dividendes versés, c'est pas un problème lié au coronavirus, et on supprime quand même plus de mille emplois en France !", a-t-il poursuivi. "Nokia, c'est un problème de stratégie et de loyauté des entreprises", a-t-il ajouté.

"Il faudra distinguer ceux qui sont dans une vraie situation économique difficile - et là il y a des dispositifs alternatifs à mettre en place - de ceux qui ont profité, comme un pétrolier, qui, quand il y a une marée noire, vide ses cuves au large en se disant, ça 'sera ni vu ni connu'", a déclaré Laurent Berger. "Il y a quelques entreprises qui vont faire ça, celles-là il faudra les sanctionner durement et être extrêmement exigeants sur leurs responsabilités à l'égard de leurs salariés , mais aussi de leurs territoires", a ajouté le responsable syndical.