Noël Tosi : "On a oublié que j'étais un putain d'entraîneur"

Dans les buts, sur le banc ou sur les planches, Noël Tosi a toujours cultivé sa différence. Celle d'un entraîneur affable, rieur et volubile. Tout juste intronisé manager général du FC Balagne (Corse), le premier Français à avoir coaché aux USA s'est posé pour ouvrir la boîte à souvenirs. Au programme, une soirée à Beverly Hills, un gardien alcoolique, une valise d'explosifs et des merguez dans le couscous.

C'est à Penta-di-Casinca, à 35 kilomètres au sud de Bastia, que Noël Tosi décroche son téléphone et s'excuse aussitôt auprès de ses acolytes du jour :Invité à passer quelques jours chez l'un de ses anciens joueurs, il est alors pressenti pour intégrer le directoire de la Jeunesse d'Esch, dont il était le coach avant que le Covid-19 ne stoppe le championnat luxembourgeois. Raté, c'est finalement en Corse qu'il posera de nouveau ses valises, accompagné de sa bonne humeur légendaire. Une véritable marque de fabrique de l'entraîneur de 61 ans, dont le fou rire laconique et les anecdotes savoureuses sont légion. En piste.Non, ça a toujours été basé sur l'humain. Quand je suis devenu entraîneur de MDA Chasselay, que Ludovic Giuly et son père m'ont appelé pour sauver le club, car ils étaient derniers avec sept points de retard sur le premier non-relégable, je ne savais même pas où c'était. Je leur ai dit :Ils m'ont répondu :Je suis parti en voiture d'Avignon, j'ai cherché pendant quatre heures la banlieue de Lyon, c'était perdu dans la campagne. À chaque fois, je fonctionne aux coups de cœur, aux aventures humaines.Quelques-uns, car mes parents ont fait des films à l'époque. Et puis j'y suis retourné pour voir où j'étais né, car c'est quand même un très beau pays. Mon papa était dans la police là-bas. On a été rapatrié dans le sud de la France quand j'avais trois ans, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com