Noël sans Notre-Dame : ces six grandes étapes qui sauveront la cathédrale

Huit mois après le dramatique incendie de Notre-Dame, « la stabilité de l'édifice est déjà assurée », affirment les experts qui planchent sur la cathédrale. L'ensemble des arcs-boutants ont été renforcés. Des tirants ont été placés de part et d'autre des murs. Deux colonnes fragilisées juste à côté de l'autel et victimes collatérales de la chute de la flèche, ont déjà été cerclées et renforcées. Les tours, qui ont été à l'origine des grandes inquiétudes lors de l'incendie, sont stables et ne nécessitent, pour le moment, aucune opération majeure.Reste que les grosses opérations de consolidation à venir sont encore des étapes essentielles à la sauvegarde de l'édifice. « On est encore inquiets, avoue Monseigneur Chauvet, recteur de Notre-Dame. Tant que l'échafaudage ne sera pas enlevé, le risque sera réel. C'est un travail, minutieux, difficile qui prendra des mois. Aller trop vite, c'est risquer de le faire tomber. Des dizaines de tonnes de tubes pourraient alors de nouveau fragiliser l'ensemble », décrit-il. VIDÉO. Urgence sur l'échafaudage Une fois que le monument sera sécurisé, il s'agira de lancer le nettoyage des milliers de tuyaux et le mécanisme de l'orgue principal. Au-dessus de la grande rosace, restée miraculeusement intacte, l'instrument a survécu aux flammes. Mais il a subi de plein fouet le nuage de poussière au plomb. D'autres surprises attendent les compagnons au chevet du cœur de Paris.1. La dépose de l'échafaudage : le mikado de tous les dangers L'immense échafaudage qui devait servir - à l'origine - à la restauration de la flèche, ne repose heureusement pas directement sur le monument, mais sur de solides structures métalliques. Les 500 tonnes de tubes ont aussi résisté aux 800 degrés de la fournaise et à la chute de la flèche en feu. Mais aujourd'hui, soudés et pollués au plomb, leur enlèvement va se jouer comme une partie de mikado ...