Noël : les producteurs et agriculteurs en appellent déjà au patriotisme gastronomique des Français

Sur RTL , la présidente du FNSEA, principal syndicat agricole, invite tous les Français "à commander et réserver ses produits dès maintenant" pour Noël.

Les producteurs de foie gras risquent gros avec le confinement et ses conséquences sur Noël. (photo d'illustration) ( AFP / PASCAL PAVANI )

Le reconfinement devrait coûter à l'économie française 12% de son PIB en novembre par rapport à une activité dite "normale", selon la Banque de France qui anticipe une baisse de 9% à 10% sur l'ensemble de 2020. Si ce confinement est moins pénalisant qu'au printemps, l'institution prévoit néanmoins un plongeon de certaines activités dans la restauration, le commerce non alimentaire et les activités récréatives.

Alors que les fêtes de Noël sont encore en sursis, le gouvernement refusant de se prononcer sur le sujet pour le moment, certains secteurs comme les producteurs de champagne, de foie gras, d'huîtres, les éleveurs de chapons ou le chocolat, dont une grande partie des revenus provient de cette période, sont également en danger.

"Pour certains métiers, c'est 75% des ventes qui se passent pendant le mois de décembre" , précise lundi 9 novembre sur RTL Christiane Lambert, présidente du FNSEA, principal syndicat agricole. "Avec l'arrêt de tous les évènements, c'est un effondrement de la consommation", poursuit-elle au micro de RTL.

Pour éviter la catastrophe économique aux éleveurs et producteurs, Mme Lambert "invite tous les Français à commander la volaille et les produits qu'ils veulent voir à leur table (...), à commander et réserver ses produits dès maintenant, ça donnera de la lisibilité aux producteurs". "On va quand même manger, se réunir, même moins nombreux. Donc il faut anticiper", martèle-t-elle. "Il faudra prioriser les produits français" , estime-t-elle par ailleurs.