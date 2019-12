Noël : les enfants auront-ils des jouets genrés ?

Cette année, Léa et Léo ont demandé les mêmes choses au Père Noël : un sabre laser, une dînette, une voiture télécommandée, des dinosaures, des gommettes princesses et une peluche licorne. L'une n'aura que la dînette, les gommettes et la peluche et l'autre, le sabre, la voiturette et les figurines. Leurs parents ont choisi pour eux, selon des stéréotypes de genre encore bien ancrés.#DesJouetsPasdesClichés, c'est le nom de la campagne de sensibilisation de deux associations, Meufs Meufs Meufs et Pépite Sexiste, qui incite les adultes à se libérer de ce carcan en mettant en scène cette famille fictive... qui en rappelle d'autres bien réelles. Objectif ? Laisser le libre choix aux enfants. Si le petit veut une poupée Reine des Neiges et la petite le nécessaire du parfait chimiste, où est le problème ?Un petit message adressé aux parents, et de façon générale à toute personne qui achètera des cadeaux à un enfant pour les fêtes, d'autant qu'un pas a déjà été franchi du côté des acteurs de la filière « jouet ». Fin septembre, ils se sont engagés à lutter contre les stéréotypes de genre à travers la signature d'une « Charte d'engagements volontaires pour une représentation mixte des jouets », sous l'égide du gouvernement. Fini les allées «jouets pour filles»« Particulièrement dans les 1000 premiers jours de leur vie, c'est par le jeu et les jouets que les enfants découvrent le monde et construisent leurs repères. C'est dès cette période que l'on doit lutter contre les stéréotypes attribuant aux filles et aux garçons des rôles différents, et combattre les biais inconscients qui se répercutent sur la mixité professionnelle plus tard », insistait Adrien Taquet, secrétaire d'Etat chargé de la Petite Enfance.La démarche s'applique de la conception des produits, à la publicité en passant par la catégorisation en rayon. Horizon 2020, fini les allées « jouets pour filles ...