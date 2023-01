Noël Le Graët et la réforme de la mise en retraite

Noël Le Graët a donc finalement accepté une mise en retrait. Une formule très à la mode en ce moment, aussi bien dans le monde sportif (cf. Bernard Laporte) que politique. Une décision a minima de la part du Comex qui doit imaginer ainsi éteindre l'incendie médiatique. Pour mieux repartir comme avant, car c'est la solution de la continuité qui l'a emporté...

Jamais cette célèbre formule tirée dun'a été autant d'actualité qu'en ce 11 janvier. Depuis deux jours, Noël Le Graët, président qui semblait inamovible (quatrième mandat à 81 ans), affrontait une tempête inédite, en particulier sur les réseaux sociaux avec des # réclamant même la venue d'un Michel Platini en guise de sauveur, ainsi qu'une pression politique de plus en plus insistante jusqu'au plus haut sommet de l'État. Y compris à la sortie du Conseil des ministres, qui suivait l'annonce des contours de la réforme des retraites, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, prenait le temps d'envoyer une ultime cartouche envers l'ancien boss de l'EA Guingamp, juste avant ce fameux Comex censé lui être fatidique .Toutefois la réponse de la direction de la Fédération Française de Football reste marquée par le souci de protéger l'institution et le pouvoir de ses notables, sans prendre à bras le corps les véritables raisons de la crise que traverse le foot français. Le communiqué officiel explique de la sorte que. Il est accompagné dans cet exil provisoire par Florence Hardouin , directrice générale mise à pied, elle aussi sous le feu des critiques, notamment pour un plan social durant le Covid particulièrement dur et injustifié au regard de la situation financière de la fédération. Personne n'est sanctionné ni critiqué. Personne ne perd de fait son poste de manière définitive. La mise en retrait, formule bien pratique – on l'utilise beaucoup en ce moment dans les partis politiques, quel que soit leur bord - pour éviter des choix douloureux, suffira-t-elle néanmoins pour camoufler l'ampleur des ruines qui se dissimulent derrière les murs du… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com