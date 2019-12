Noël : «Faire plaisir aux siens sans épuiser la planète»

« Les fêtes approchent et pour nombre d'entre nous, arriver à conjuguer l'envie de faire plaisir à ses proches tout en cessant de puiser dans les ressources de la planète est un défi de tous les instants. Car oui, les enjeux écologiques sont une priorité pour la plupart d'entre nous. Pour la première fois, selon le 20e baromètre de l'Ademe, l'environnement arrive en tête des préoccupations des Français, à égalité avec le chômage (16 %), devant l'immigration (14 %) et la hausse des prix (12 %). Comme les chiffres l'indiquent, l'état de la planète est cependant encore loin de faire consensus et il se peut même qu'il y ait encore quelques climatosceptiques en embuscade dans votre entourage.Je vous vois venir : vous êtes déjà en train d'aiguiser vos armes en préparation des joutes verbales autour de la table du réveillon ? Et si vous vous trompiez ? Et si ce n'était plus aussi nécessaire ? Et si cette année, le temps était enfin venu d'engager des conversations à cœur ouvert et des actions constructives sur les sujets de la protection du vivant ? De manière purement stratégique, les fêtes de fin d'année sont, en réalité, une formidable opportunité de faire vivre à ses proches des moments écocitoyens presque à leur insu. Déco DIY, cadeaux d'occasion ou made in France, recettes végétariennes ou véganes, etc., après la surconsommation docile, place à l'expérimentation fertile. Voici donc quelques perches que vous pouvez tendre à votre famille selon leur profil : votre nièce a le nez collé sur son smartphone à longueur de journée ?Montrez lui le défi #OnEstPrêt. Des dizaines d'influenceurs, rassemblés ces dernières semaines, proposent des actions concrètes qui permettent de préserver la biodiversité. Les vidéos sont courtes et divertissantes et disponibles sur Instagram, YouTube ou encore Facebook. Vos parents s'apprêtent à passer deux jours dans la cuisine pour préparer le ...