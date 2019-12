Noël en Alsace : le poinsettia, star des fêtes de fin d'année

En cette veille de réveillon de Noël, un ballet incessant de visiteurs se presse à l'intérieur du « Point Vert » Eichinger, à Hochstatt (Haut-Rhin). Les retardataires se dépêchent de choisir leur sapin alors que les plus concentrés hésitent entre les œillets, les roses ou le houx pour décorer leur table de fêtes.Mais en voici une pour laquelle tout le monde se pâme : « l'Etoile de Noël » et ses fleurs rouges incandescentes. Ou plutôt le poinsettia devrait-on dire. « Cette fleur est surnommée l'Etoile de Noël car elle fleurit chaque année en décembre », explique Katia Echinger, la responsable de la jardinerie éponyme.C'est ainsi que cette espèce de plantes euphorbes est devenue « la star » des festivités de fin d'année en Alsace depuis plus de quarante ans. « Dans notre région, le dressage de la table de Noël est une tradition très ancrée. Chacun veut avoir la plus belle décoration alors il faut trouver la perle rare, celle qui va en mettre plein les yeux aux convives le soir du réveillon », s'amuse Jean-Jacques Eichinger, le père de Katia.80 000 sont cultivés chaque annéeJean-Jacques Echinger est le premier de la famille à avoir lancé la culture des poinsettias au début des années 1980. « Cette plante tropicale est originaire du Mexique et a été commercialisée en Europe au milieu du 20e siècle par un Allemand », raconte le cultivateur alsacien. Aujourd'hui, si les Pays de Loire demeurent la région de France où l'on produit le plus d'Etoiles de Noël, l'Alsace est le territoire qui en vend le plus. « 80 000 poinsettias sont cultivés chaque année par 8 horticulteurs dans notre région », assure Katia Echinger, qui produit 15 000 fleurs par an dans ses serres haut-rhinoises.Des producteurs régionaux tous labellisés « Etoiles d'Alsace », un label créé par Jean-Jacques Echinger, « qui assure une garantie aux clients ». Tous les poinsettias produits en Alsace répondent donc à un ...