Noël : des cadeaux high-tech de dernière minute

Si vous n'avez pas trouvé l'inspiration dans notre sélection du Père Noël connecté, voici des alternatives à se procurer à la volée.Les sites d'e-commerce doivent assurer des livraisons de dernière minute ou sinon il reste le bon vieux magasin d'électronique près de chez vous. Un vidéoprojecteur pour toute la famille ?LP/FC Très simple d'installation et de configuration, ce vidéoprojecteur laser HD assez compact produit une image propre et fluide que cela soit pour les films d'action ou les dessins animés. Équipé de haut-parleurs de 5 W, pas besoin d'y brancher des enceintes afin d'obtenir un son correct. Si vraiment nécessaire, un haut-parleur supplémentaire peut y être appairé en Bluetooth.On peut brancher sur son port HDMI au choix son Apple TV, Chromecast ou Amazon Fire Stick mais aussi un smartphone, tablette ou PC. De quoi diffuser (en 1080p et avec 2000 Lumens) tout le contenu vidéo de ses abonnements Netflix et autres. Discret et léger, il est utilisable à l'horizontale comme à la verticale.> Le vidéoprojecteur EF-100B d'Epson (Japon), en vente à partir de 950 €. Un tracker pour les têtes en l'air ?DR/Tile L'oubli passager peut coûter cher et un téléphone, un casque, ou un portefeuille finir dans le meilleur des cas aux objets trouvés. Depuis plusieurs années, le fabricant américain Tile popularise les trackers avec une connexion Bluetooth qui permettent de retrouver ses affaires. Après le format carte bancaire et les porte-clés, place aux boutons noirs à coller directement sur le précieux objet.Depuis peu, les Tile créent un système de relais entre eux de la position afin d'augmenter la précision. Elle n'atteint pas encore le degré de détail d'un GPS - plus cher et avec un abonnement - mais elle s'en approche. Pratique et moins cher que de racheter.> Les stickers de Tile (Etats-Unis), le lot de 2 à partir de 40 €. Des écouteurs sans-fil au juste prix ?LP/DLC ...