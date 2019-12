Noël : 7 bûches de grands pâtissiers au banc d'essai

Elles peuvent se déguster pour Noël, ou pour le réveillon du jour de l'An. Nous avons testé 7 bûches de pâtissiers parisiens. Un jury composé de 11 journalistes a goûté et noté chaque dessert en prenant en compte trois critères : le goût, l'esthétique et l'originalité (des saveurs et de l'aspect). Voici le rendu des copies.L'œuvre d'art : le Violon de Christophe Michalak La bûche Violon compose entre originalité esthétique et finesse du praliné. LP/Valentine Rousseau La bûche Violon de Christophe Michalak joue une partition proche de la perfection. Elle compose entre originalité esthétique et finesse du praliné qui s'émiette au palais, un effet délicat assez rare. Le goût est franc en bouche, la base noisette s'allie à merveille avec le praliné noix de pécan.On aime aussi l'hommage gourmand rendu à travers cette création. Michalak rêvait d'entrer aux Beaux-Arts et est tombé amoureux des œuvres d'Arman. Ce peintre, sculpteur et plasticien est connu pour ses découpes de violons, recollés ou soudés à l'aide de matériaux comme le bois ou le métal. Michalak signe lui aussi, une œuvre d'artiste... culinaire.LA NOTE DE LA RÉDACTION : 15/20Le Violon, 78 euros pour 6/8 personnes. En vente au 8, rue du Vieux-Colombier (6e), 16, rue de la Verrerie (4e) 60, rue du Faubourg-Poissonnière (10e) et au Printemps du goût, 64 bd Haussmann (9e).La légère : Chilling Christmas de Yann Couvreur La Chilling Christmas de Yann Couvreur est la plus familiale. LP/Valentine Rousseau C'est la bûche idéale après un repas copieux. Sa texture aérienne surprend par son mariage de mousse de marron, son croustillant à la noisette et ses brisures de marrons confits. On pourrait s'attendre à une lourdeur sur l'estomac. Pas du tout ! Le mélange est aérien, presque nuageux, tout en restant gourmand avec son biscuit de marron et miel de châtaignier. La création de Yann Couvreur respire l'hiver au coin du feu. ...