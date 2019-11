Noël 2019 : huit idées de cadeaux high-tech

Noël approche, l'heure est venue de préparer vos cadeaux. Voici une sélection d'objets électroniques utiles et agréables issus de nos rigoureux guides d'achat, compris dans une fourchette tarifaire raisonnable de 20 à 120 euros.

Ces produits sont sélectionnés par la rédaction du Monde parmi les favoris de nos Guides d'achats, des comparatifs rigoureux rédigés par notre partenaire américain Wirecutter avant d'être traduits en français par nos équipes.

Bulle de tranquillité

Ce casque audio permet de s'isoler des bruits environnants, au bureau, dans le bus, dans l'avion par exemple. Il y parvient mieux qu'un casque ordinaire grâce à sa technologie de suppression des bruits active, que nos tests ont jugée réellement efficace, une qualité rare à ce niveau de prix. Plutôt confortable, l'Anker Soudcore Space NC diffuse un son agréable, toutefois insuffisamment subtil et équilibré pour satisfaire un mélomane exigeant. A ce prix, c'est une fatalité.

Vous retrouverez d'autres idées de casques à petit prix dans notre guide des casques et écouteurs à moins de cent euros.

Tête en l'air

Ce porte-clefs est destiné aux personnes qui perdent souvent leurs affaires. Il est connecté au smartphone par une liaison sans fil Bluetooth qui porte à quelques dizaines de mètres. Cela permet, lorsqu'on cherche son trousseau avant de quitter le domicile par exemple, de faire sonner très fort son haut-parleur intégré. Si on égare le trousseau en ville, le smartphone se rappellera de l'endroit où il a disparu - le dernier lieu où la liaison Bluetooth fonctionnait avant d'être coupée. Et si d'aventure le porte-clefs perdu a bougé après sa perte, il se peut, si vous avez de la chance, que la communauté des utilisateurs de Tile le repère, et vous envoie sa localisation.

