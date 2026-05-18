Noé Lebreton : « Nimègue me fait beaucoup penser à Caen »

En s'offrant un doublé ce week-end lors de la dernière journée d'Eredivisie, Noé Lebreton a permis au NEC Nimègue de finir la saison sur le podium du championnat néerlandais. Tout a basculé du bon côté pour le Français de 22 ans, convoqué chez les Espoirs en mars et revenu de loin après avoir traversé des mois de galères avec Caen.

Avant de partir pour Nimègue, comment as-tu vécu cette saison cauchemardesque qui a vu Caen tomber en National ?

Ça a été une saison compliquée, de par les résultats mais aussi parce que voir descendre le club qui t’a vu grandir, c’est toujours quelque chose qui fait mal. Sur le plan sportif, on a donné tout ce qu’on pouvait, on a essayé de rester solidaires jusqu’à la fin. Je garantis que du début à la fin, on a cherché à rester focus pour rester en Ligue 2. Évidemment, j’ai eu des regrets, j’ai été très attristé mais il n’y a jamais eu de problèmes dans le vestiaire. Au fond, je pense que ça s’est joué sur des petits détails plutôt que tout ce qui a été raconté.…

Propos recueillis par Mathieu Plasse. pour SOFOOT.com