Nocibé va fermer 62 boutiques en France, 350 emplois menacés

Le groupe allemand de parfumerie Douglas, propriétaire du français Nocibé, va fermer près de 20% de ses magasins en Europe.

(Photo d'illustration) ( AFP / RAYMOND ROIG )

Alors que la crise du Covid-19 a fait chuter son activité en magasin, le groupe de parfumerie Douglas, propriétaire du français Nocibé, a décidé de fermer près de 20% de ses magasins en Europe, pour se concentrer sur la vente en ligne. "Environ 500 des 2.400 magasins européens seront fermés d'ici à l'automne 2022" , a indiqué le groupe allemand jeudi 28 janvier dans un communiqué.

Une grande partie des fermetures devraient en tout cas se faire dans les pays du "sud de l'Europe", où l'activité du groupe a été "particulièrement frappée par l'impact de la pandémie", qui a entraîné plusieurs périodes de fermeture des commerces "non essentiels".

Au total, 2.500 postes sont menacés par ces fermetures en Europe, dont "environ 350" en France , où le groupe opère intégralement sous la marque Nocibé, précisent des porte-parole de l'entreprise à l' AFP. Le groupe compte fermer 62 magasins dans l'Hexagone, soit 12% de son parc, le plus important en Europe. Selon le syndicat CFTC, 338 salariés travaillant dans les magasins et 9 au siège sont concernés en France.

"On n'avait rien vu venir"

"Le Covid a accéléré la digitalisation, comme partout, mais c'est un choc", "on n'avait rien vu venir" a commenté la secrétaire (CFTC) du comité social et économique, Véronique Moreau, notant que les fermetures viseront les magasins les plus anciens.

Douglas, notamment présent en Espagne, Italie et en Pologne, justifie ces mesures par le "changement des habitudes de consommation" de ses clients, en faveur des achats en ligne, au détriment des ventes physiques. Ce phénomène, déjà présent avant la crise, a été "accéléré par la pandémie de Covid-19", explique l'entreprise.

Le projet de l'entreprise, qui comporte également un volet de développement de l'activité numérique, a été présenté jeudi matin aux représentants des salariés français. Elle assure vouloir "chercher toutes les solutions" pour un "accompagnement adapté" des salariés concernés par ces suppressions de filiales.

Douglas a connu pour son exercice décalé 2019/2020 une forte baisse de son bénéfice opérationnel ajusté (-16,7%) et de son chiffre d'affaires (-6,4%). Sur les ventes en ligne, le groupe a toutefois réalisé en 2020 un chiffre d'affaires en hausse de 40,6%, à 822 millions d'euros.