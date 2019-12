Nobel de littérature : l'Académie suédoise dans la tourmente à quelques jours de la remise du prix à Peter Handke

Deux des cinq membres extérieurs du comité Nobel de littérature, nommés pour assister les académiciens, afin de moderniser l'institution, ont annoncé leur démission.

N'ont-ils donc rien appris des scandales à répétition qui ont laminé l'Académie suédoise, ces deux dernières années ? A une semaine de la remise du prix à l'écrivain autrichien Peter Handke, critiqué pour ses positions proserbes, les académiciens sont de nouveau l'objet de critiques acerbes, après la démission, lundi 2 décembre, de deux des membres externes du comité Nobel. Les écrivains Kristoffer Leandoer et Gun-Britt Sundström avaient été nommés, en novembre 2018, avec trois autres intellectuels suédois. Jusque-là, le comité Nobel de littérature, chargé de sélectionner le lauréat de la prestigieuse récompense, était composé exclusivement d'académiciens, opérant dans le plus grand secret.

Soutenue par la fondation gérant l'héritage d'Alfred Nobel, la décision de leur adjoindre des membres externes faisait partie de l'effort d'ouverture et de transparence, destiné à sortir l'Académie suédoise de la crise, causée par le scandale sexuel, impliquant le Français Jean-Claude Arnault, à l'automne 2017.

Dans un communiqué, adressé au quotidien Svenska Dagbladet, Kristoffer Leandoer explique qu'il n'a « ni la patience ni le temps d'attendre les résultats du travail de transformation qui a été lancé ». De son côté, l'écrivaine Gun-Britt Sundström, qui s'est confiée au journal Dagens Nyheter, évoque une collaboration « boiteuse » entre les académiciens et les membres externes.

Cette année, le comité Nobel a récompensé deux lauréats - l'écrivaine polonaise Olga Tokarczuk et le romancier autrichien Peter Handke - après avoir annulé l'attribution du prix en 2018. Pour justifier leur départ, Kristoffer Leandoer et Gun-Britt Sundström mentionnent tous les deux la controverse suscitée par le choix de Peter Handke, mis en cause pour ses positions jugées ambiguës sur la Serbie de Slobodan Milosevic.

