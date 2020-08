Nkunku, un Titi sur la route du PSG

Un an après son départ de Paris pour l'Allemagne, Christopher Nkunku va déjà retrouver son club formateur et équipe de cœur, ce mardi en demi-finale de C1. L'occasion de mesurer le chemin parcouru, fermer quelques bouches et se souvenir du gamin frêle à qui l'on n'aurait pas forcément prédit cet avenir.

Remonté comme un Nkunku

Ça, ce sont les mots prononcés par Christopher Nkunku il y a plus d'une semaine, dans les colonnes de. Soit juste avant de débarquer à Lisbonne avec ses nouveaux coéquipiers, qualifier son RasenBallsport Leipzig dans le dernier carré de la Ligue des champions et ainsi prendre rendez-vous avec le Paris Saint-Germain pour des retrouvailles au sommet de l'Europe. Oui, c'est face à son équipe de cœur que le natif de Lagny-sur-Marne (en Seine-et-Marne) jouera le match le plus important de son début de carrière. Si tout s'était passé comme prévu, le milieu de terrain aurait certainement pris place dans l'autre camp, ce mardi ; mais le destin a basculé il y a treize mois - contre autant de millions d'euros - et le petit Christopher n'enfilera certainement jamais le brassard de capitaine de son club formateur.Pour comprendre, il faut donc remonter au 19 juillet 2019, date à laquelle Nkunku met les voiles et le cap à l'Est. Direction la Saxe, d'où émane la promesse d'un projet de jeu alléchant et surtout d'un statut meilleur que celui qui est le sien au PSG. Abdiquer n'est pourtant pas le genre de la maison. Quand, en 2009, le gamin intègre les U13 du RC Pays de Fontainebleau, l'AS Marolles et le district Seine-et-Marne étant devenus trop petits pour son talent, ses limites pour le niveau régional semblent criantes, tout du moins dans le vestiaire bellifontain. À un âge où les corps des uns poussent aussi vite que les complexes des autres, Nkunku affiche un retard quasi rédhibitoire sur le plan athlétique. Mais de la même manière que les vieux libéros compensent, selon la formule consacrée, leur lenteur par leur expérience