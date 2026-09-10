Nkunku ne comprend toujours pas son départ de l’AC Milan

Nkunku le revoilou. De retour à Leipzig après son expérience à l’AC Milan, Christopher Nkunku a vite compris qu’il ne faisait pas partie des plans du nouveau technicien lombard Ruben Amorim , malgré une saison à plus de 30 matchs en Serie A la saison passée pour 7 buts et 2 passes décisives.

Si le Français n’a pas manqué d’exprimer un certain mécontentement , il s’est tout de même montré beau joueur : « C e n’est jamais facile d’être dans cette situation. Je ne vais pas vous dire pourquoi, car encore une fois, je n’ai pas compris ce choix moi non plus. Je la respecte et je souhaite une bonne saison au Milan. Aujourd’hui, je suis heureux d’être à Leipzig. J’avais d’autres options, mais revenir ici était ma seule priorité ». …

MB pour SOFOOT.com