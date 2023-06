Nkunku : « Nagelsmann m’a énormément aidé à me développer »

De retour avec l’équipe de France après avoir raté la Coupe du monde puis le rassemblement de mars en raison de blessures, Christopher Nkunku s’est exprimé ce samedi en conférence de presse, à six jours du déplacement au Gibraltar. « C’était une étape dure à vivre et accepter , a-t-il reconnu à propos de cette longue absence en sélection. Cela fait partie d’une carrière de footballeur. J’ai eu le soutien des proches et du club. J’ai pu me remettre tranquillement, sans pression, de ma blessure. Je n’ai pas douté que j’allais retrouver mon niveau. »…

TB pour SOFOOT.com