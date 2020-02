Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nkunku arrache le nul pour Leipzig contre Monchengladbach Reuters • 01/02/2020 à 21:08









Nkunku arrache le nul pour Leipzig contre Monchengladbach par Matthieu Cointe (iDalgo) C'était le choc de cette 20e journée de Bundesliga. Le RB Leipzig a décroché un nul au bout du suspense face au Borussia Monchengladbach (2-2). Les visiteurs avaient pourtant bien débuté la rencontre. Alassane Pléa a ouvert le score à la 24e minute de jeu suite à un joli mouvement collectif, alors que Jonas Hofmann doublait la mise dix minutes plus tard. Leipzig se reprend en seconde période, d'abord grâce à la réduction du score de Schick suite à une erreur du gardien adverse. Puis Pléa se fait expulser pour des propos tenus envers l'arbitre. À la 89e minute, Christopher Nkunku surgit pour placer une frappe surpuissante depuis l'extérieur de la surface et permet à son équipe de s'en sortir avec le point du nul. Leipzig laisse le Bayern prendre seul la tête du championnat, alors que le Borussia se fait dépasser par Dortmund et descend à la 4e place.

