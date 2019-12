Nissan lance le premier sapin de Noël mobile

Nissan est un pionnier de la voiture électrique, ce qui l'autorise à oser mélanger les genres : les éclairages dignes d'un arbre de Noël et une automobile dont on répugne habituellement à modifier l'apparence. Pourtant, Nissan n'a pas hésité une seconde à transformer sa Leaf, une initiative réversible bien sûr et réalisée du haut de ses 150 000 voitures électriques écoulées en Europe. Cette voiture brillant de mille feux peut rendre jaloux le chalet décoré pour les festivités qui lui sert de toile de fond.Gare à l'éblouissement si la Leaf se mettait en mouvement, car cette installation insolite vise à démontrer les capacités de régénération d'énergie de la Leaf. Avec sa e-Pedal, elle regroupe toutes les fonctions d'accélération, de ralentissement, le freinage ne servant plus que dans 10 % des situations de conduite.Ce que l'on qualifierait de frein moteur sur une voiture thermique est en fait un puissant générateur récupérant l'énergie qui, ailleurs, est définitivement perdue en frottement de plaquettes et en chaleur dispersée. Le freinage lui-même est régénératif ce qui permet, avec les ralentissements, de recycler l'énergie du mouvement pour la stocker aussitôt dans les batteries.De l'énergie réemployéeTout cela sert ici à alimenter les milliers de LED, les boules chatoyantes et un renne lumineux perché sur le toit. Une façon imagée de démontrer que le conducteur moyen d'une Nissan LEAF régénère 744 kWh*...