Niort-Poitiers U18 : la suprématie par la formation

La trêve estivale pointe le bout de son nez, la plupart des joueurs professionnels sont en vacances, et ce lundi soir, après un ultime duel entre les Bleus et la Croatie, la saison 2021-2022 tirera sa révérence. Mais aux quatre coins de l'Hexagone, loin de cette Ligue des nations dont le règlement est aussi flou que l'enjeu, certaines équipes de jeunes jouent encore leur avenir dans des matchs couperets. Exemple à Saint-André-de-Cubzac, dans la région bordelaise, où les U18 des Chamois niortais et du Stade poitevin ont croisé le fer une ultime fois, pour décrocher le Graal : une accession en U19 Nationaux.

"On nous avait dit qu'avoir une équipe de U19 Nationaux, ça nous obligeait à garder des joueurs dont on savait pour la plupart qu'ils ne pourraient sûrement pas viser plus haut." Franck Azzopardi, directeur du centre de formation de Niort

Les U19 Nationaux, dommages collatéraux de la pandémie à Niort

Le ciel est bleu, la brise est légère, le soleil est haut, les supporters se mettent à l'ombre, et à la 22minute, l'arbitre interrompt le jeu pour permettre aux 22 acteurs de s'hydrater. Pas de doute, l'été est bien au rendez-vous ce samedi 11 juin à Saint-André-de-Cubzac, pour la finale régionale U18 de Nouvelle-Aquitaine entre les Chamois niortais et le Stade poitevin. Après une saison en championnat où les deux équipes se sont croisées deux fois, et des demi-finales de play-offs bien négociées respectivement face à Pau et Bergerac, cette finale sur terrain neutre oppose une dernière fois les deux gros poissons de leur catégorie dans le Sud-Ouest. Derrière cette affiche qui fleure bon le Poitou-Charentes, un enjeu capital : accrocher une place au niveau national en U19 la saison prochaine.Beaucoup plus qu'une simple montée sur le plan sportif, il s'agit d'un statut, selon Franck Azzopardi. Le directeur de la formation des Chamois, reconverti après sa longue carrière de joueur, avait assisté impuissant à la décision de la direction du club, en 2020, de retirer son équipe de l'échelon U19 National., détaille-t-il.(Diplôme d'État Supérieur).