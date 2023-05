Niort : Bangoura claque la porte et répond à Hanouna

Illustration picture of Niort logo ahead of the French Ligue 2 BKT soccer match between Chambly Oise and Chamois Niortais at Pierre Brisson stadium on January 27, 2021 in Beauvais, France. (Photo by Baptiste Fernandez/Icon Sport)

À la suite de notre enquête publiée ce samedi sur la gestion interne des Chamois niortais, Ousmane Bangoura, qui a découvert avec étonnement les propos à son égard de Mikaël Hanouna, le directeur général du club, a choisi de plier bagage et de quitter avec effet immédiat son poste en tant qu’éducateur de l’équipe U13. Ses jeunes sont d’ores et déjà au courant de cette décision, les parents l’ont également appris avec stupéfaction et colère, et les éducateurs du club ont apporté leur soutien à celui qui avait porté la tunique des Chamois entre 1997 et 2004. Par solidarité, ils ont décidé d’annuler tous les entraînements concernant les équipes U6 jusqu’à U15 du 8 au 12 mai, ainsi que plusieurs matchs amicaux prévus le 12 mai prochain.

Le Guinéen a souhaité répondre à Hanouna, quelques heures après avoir annoncé son départ du club : « J’ai reçu beaucoup de soutien, notamment de la part de Franck Azzopardi (en charge de la réserve actuellement, NDLR) et de Damien Charron (responsable de l’école de foot, NDLR). L à où je ne suis pas d’accord, c’est quand il (Hanouna, NDLR) dit que je fais ça pour l’argent. Avec mon diplôme, normalement, je devrais être salarié. Je suis bénévole aux Chamois, je n’ai pas de contrat. Quand je parle de paiement, je parle des remboursements des frais de route, car j’avance mon argent pour l’essence pour venir entraîner les petits. Il faut le dire : Hanouna est un incompétent, et sur le plan humain, il est hors sujet. Je ne me plains pas, je veux juste savoir quand je vais être remboursé, c’est normal, c’est mon dû. Lui, il a la carte essence, nous, on n’a rien. Si je faisais ça pour l’argent, j’aurais demandé à être salarié au club. J’aimerais pouvoir discuter en face avec lui pour lui dire qu’il est le problème, mais c’est quelqu’un qui a peur. Cela fait un mois qu’il est parti, il n’est pas sur place, il s’en fout. Il dit qu’il ne me connaît pas, c’est faux, Karim Fradin (l’ancien président du club, NDLR) m’avait présenté auprès de lui. » …

Propos d'OB recueillis par AL.

AL pour SOFOOT.com