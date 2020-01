Nîmes se fait du mal

Dix-neuvième de Ligue 1, Nîmes s'est fait punir à Dijon dimanche en 16e de finale de Coupe de France (5-0), avec une équipe largement remaniée. Bernard Blaquart n'a pas aimé, profitant de l'occasion pour demander des renforts à sa direction. Les supporters gardois non plus, et ils l'ont fait savoir aux joueurs.

Blaquart : "J'ai un sentiment de honte"

Loiodice : " La solution, partir "

Ce n'est jamais très bon pour le moral de se faire coller un manita entre deux matches de championnat, où la situation n'est déjà pas enthousiasmante. On connaît des façons efficaces de se faire du bien, après une défaite contre Rennes en match en retard (0-1) et un déplacement à Saint-Etienne le 25 janvier, face à un adversaire confronté à l'obligation de prendre des points, au risque de s'exposer à une fin de saison crispante. Dimanche à Dijon, les Crocos ont hélas pour eux tout fait à l'envers. Bernard Blaquart, autant "", avait fait le choix d'aligner une équipe très remaniée, à cause des blessures des uns (Ripart, Briançon) ou de la volonté de laisser souffler quelques cadres (Bernardoni, Martinez, Deaux, Philippoteaux, Fomba, Alakouch, Ferhat, Valls). "Sur ce coup-là, la curiosité a été un vilain défaut. Blaquart, qui a pris "", a vu, et a sans doute compris beaucoup de choses. "", a-t-il répliqué, avec un petit sourire en coin, à une question sur le degré d'implication de ses joueurs, dont certains doivent régulièrement se plaindre de ne pas être assez utilisés. "Blaquart a tenté un pari, et il l'a perdu, même si cette rouste dijonnaise n'est peut-être que la vérité d'un