Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nîmes s'empare provisoirement de la 2e place, Montpellier se relance Reuters • 27/02/2020 à 00:10









Nîmes s'empare provisoirement de la 2e place, Montpellier se relance par Hugo Chalmin (iDalgo) À l'occasion de la 17e journée de la Lidl Starligue, six matchs étaient au programme mercredi soir. À commencer par ce duel entre Nîmes Gard et Dunkerque. Les hommes de Franck Maurice sont venus à bout de l'USDK sur le score de 30-28. Grâce à ce quatrième succès consécutif en championnat, les Nîmois deviennent le dauphin provisoire du PSG. Ils devancent Nantes qui recevra le club parisien jeudi soir. L'USAM a également pris six points d'avance sur les Montpelliérains. Ces derniers se sont imposés de justesse à domicile contre Saint-Raphael (35-34). Montpellier occupe désormais la quatrième place et se relance après une série de quatre revers d'affilée en championnat. Parmi les autres parties de la soirée, Créteil, lanterne rouge du classement, l'emporte contre Istres (27-26), le Pays d'Aix s'amuse face à Ivry (32-25), Chartres surprend Toulouse (29-33) et Tremblay dispose de Chambéry Savoie (29-27).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.