Nîmes ne s'arrête plus, Monaco renverse Amiens

par Samuel Martin (iDalgo) C'était inespéré au terme de la première partie de championnat mais Nîmes peut bien croire au maintien grâce à sa série de 3 victoires en cours. Après Monaco et Dijon, c'est Nice qui a fais les frais du réveil des Crocos (1-3). Pourtant, les Aiglons démarrent fort avec l'ouverture du score de Claude-Maurice (6', 1-0). C'est Landre qui va égaliser (43', 1-1) avant que son équipe fasse la différence en supériorité numérique après l'expulsion de Boudaoui (52'). Situation identique pour Monaco. En effet menés très tôt à Amiens, les Monégasques ont eux attendu la fin de partie pour inverser la tendance (1-2) grâce aux buts de Ben Yedder (85', 1-1) et Slimani (92', 1-2). Bordeaux a également eu du mal à se défaire de Metz (1-2) mais y est tout de même parvenu dans les dernières minutes grâce au premier but sous le maillot girondin de Rémi Oudin (84', 1-2). En revanche, Dijon et Nantes se quittent sans vainqueur au terme d'un match fou (3-3). Girotto est venu égaliser d'une tête lobée sur la toute dernière action de la rencontre. Enfin, Rennes lâche du terrain en concédant le match nul face à Brest (0-0).

