Nîmes-Lyon : insulté en tribunes, Aulas dénonce des «fanatiques»

Ambiance tendue dans les tribunes du stade des Costières vendredi soir. Si l'OL s'est imposé largement à Nîmes (0-4), les Lyonnais ont bénéficié de plusieurs décisions favorables de l'arbitre, Olivier Thual, qui a expulsé deux Gardois et accordé un pénalty aux hommes de Rudi Garcia en première période. Des décisions qui ont irrité une partie des supporters de Nîmes.Juste après l'expulsion de Gaëtan Paquiez en fin de première période, plusieurs personnes ont pris à partie la délégation lyonnaise, dont faisait partie le président rhodanien Jean-Michel Aulas, en tribune officielle. Les dirigeants de l'OL ont été visés par des insultes et des sifflets. C'est chaud en tribune Nord, la délégation lyonnaise dont Jean-Michel Aulas prise à partie. Un service d'ordre arrive #NOOL pic.twitter.com/h7vjM095L3-- Colin Delprat (@ColinDelprat) December 6, 2019 Si la sécurité est rapidement intervenue, le défenseur lyonnais Mapou Yanga-Mbiwa, retenu dans le groupe, mais non-inscrit sur la feuille de match, a voulu en découdre avec des Nîmois, affirme L'Équipe. Le calme est ensuite revenu puisque les Lyonnais ont pu suivre la seconde période dans cette tribune.Mais Jean-Michel Aulas n'en est pas resté là. Samedi matin, le président de l'OL a évoqué l'incident sur Twitter et a taclé des « fanatiques ». Il affirme avoir notamment été protégé par le père de l'ancien attaquant de l'OM André-Pierre Gignac. @OL @vincentduluc Oui désolé on me l'a dit , merci de votre geste suivi par le papa de PA Gignac venu aussi me protéger contre des fanatiques remontés par les articles toujours négatifs et insidieux de Vincent DULUC qui a perdu la raison: Merci-- Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) December 7, 2019 Début novembre, lors de la défaite de Lyon à Marseille (2-1), Jean-Michel Aulas s'en était aussi pris au public marseillais après le caillassage du bus de l'OL. « JMA » avait notamment évoqué une « ...