Nîmes laisse l'OL se remettre en confiance

Réduit à dix très rapidement puis à neuf avant la pause, Nîmes a pris une nouvelle taule en sombrant en deuxième période. Voilà qui permet à Lyon de se ressaisir avant sa finale contre Leipzig.

Nîmes 0-4 Lyon

Rouges comme des Crocos

Un premier rouge direct après 4 minuscules minutes, une double biscotte récoltée juste avant l'entracte : dire que le Nîmes Olympique ne s'est pas rendu le match facile ce vendredi soir aux Costières - un peu plus d'un an après avoir fait sensiblement la même chose contre Nice - serait un bel euphémisme. Entre des Crocos qui ne savent plus vraiment ce qu'est une victoire et se remettaient à peine d'une rouste terrible encaissée trois jours plus tôt et un OL toujours largué au classement et à la recherche de sensations, le duel n'a pas longtemps duré. Il fallait bien ça pour que les Rhodaniens se remettent à l'endroit et s'oxygènent un chouilla avant de recevoir Leipzig. Pour les pauvres Nîmois, bons derniers de Ligue 1, ça fait 10 dans la musette en deux matchs.Un choc 245 secondes après le premier coup de sifflet d'Olivier Thual, un Maxence Caqueret au sol et l'objet rouge sorti d'emblée par l'arbitre de la rencontre : la partie n'a pas mis bien longtemps à basculer, aux Costières, avec l'exclusion logique de Théo Valls. Profitant des premiers espaces, Moussa Dembélé croise trop (10) mais Nîmes garde la dalle et c'est Briançon qui enflamme la partie en forçant Lopes au réflexe sur un coup-franc de Zinedine Ferhat (11). La chance est déjà passée pour les Lire la suite de l'article sur SoFoot.com