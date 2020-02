Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nîmes en patron contre Chambéry, Montpellier chute à Ivry Reuters • 05/02/2020 à 23:25









Nîmes en patron contre Chambéry, Montpellier chute à Ivry par Hugo Chalmin (iDalgo) À l'occasion de la 14ème journée et du retour de la Lidl Starligue, six matchs étaient au programme mercredi soir en attendant le choc entre Toulouse et le PSG jeudi. À commencer par une rencontre entre Nîmes et Chambéry. Et les hommes de Franck Maurice, troisième du classement, n'ont pas tremblé dans cette partie. Après avoir pris quatre points d'avance à la mi-temps, ils assurent en seconde période pour finalement disposer des Chambériens sur le score de 38-31. Avec ce succès, les Nîmois ne lâchent pas le HBC Nantes, solide dauphin du PSG. Les Bretons se sont également imposés 33-31 contre Chartres. De son côté, Montpellier s'est incliné 30-25 chez le 11ème de la Lidl Starligue, Ivry. Parmi les autres rencontres de la soirée, Dunkerque s'en sort difficilement à domicile face à Créteil (26-25), Aix-en-Provence est allé gagner à Istres (21-25) et Tremblay assure à la maison contre Saint-Raphael (34-31).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.