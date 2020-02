Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nîmes confirme, Toulouse s'enfonce Reuters • 05/02/2020 à 21:19









Nîmes confirme, Toulouse s'enfonce par Matthieu Cointe (iDalgo) Le soirée a été plutôt calme sur les pelouses de Ligue 1 au cours de cette 23e journée. Nîmes s'est défait de Dijon, un concurrent direct au maintient, à domicile ce soir (2-0). Deux recrues hivernales ont permis aux Crocos de s'imposer. Benrahou a ouvert le score en tout début de match, avant que Nolan Roux, arrivé en provenance de Guingamp, ne fasse le break peu avant la mi-temps. Nîmes revient à trois points de son adversaire du soir. Toulouse a encore perdu à domicile. Le TFC a encaissé un but de Majeed Waris, lui aussi arrivé en janvier, et reste lanterne rouge de Ligue 1. Les autres rencontres de la journée se sont soldées par des matchs nuls. Reims - Nice, Montpellier - Metz et Brest - Bordeaux se sont terminés sur le score de 1 partout, alors que Lyon et Amiens n'ont pas réussi à marquer au Groupama Stadium.

