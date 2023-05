Nils Petersen, l’adieu aux larmes

Après presque neuf ans de bons et loyaux services avec la tunique du SC Fribourg, Nils Petersen a livré ce vendredi 19 mai son dernier récital à l'Europa-Park Stadion devant plus de 33 000 supporters. Une dernière valse pour un voyage au bout de la nuit dans la Ville libre.

Trois mille trente jours séparent le son premier match à domicile de Nils Petersen sous les couleurs de Fribourg de sa dernière partie au Schwarzwald-Stadion, devenu Europa-Park Stadion depuis 2021. Entre-temps, celui qui a également évolué avec le Bayern Munich et le Werder Brême auparavant a inscrit 105 buts en 277 matchs et s’est adjugé le titre de meilleur buteur de l’histoire de Fribourg. Une bagatelle… À bientôt 35 ans, l’international allemand a décidé de mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison. Mais pas avant de laisser le club de sa vie en Ligue des champions, lui qui a tout connu en rouge et blanc.

The Last Dance

Huit ans, trois mois et dix-neuf jours. C’est le temps écoulé entre le 31 janvier 2015, où Nils Petersen a inscrit son premier but avec Fribourg, et le 19 mai 2023, lorsque le numéro 18 fribourgeois a inscrit son dernier but à domicile. Un but ô combien symbolique pour le natif de Wernigerode, à l’est de l’Allemagne, qui n’avait pas encore trouvé le chemin des filets cette saison en Bundesliga en 27 apparitions. Devenu un joueur de la rotation de Christian Streich, autre monument de Fribourg, l’attaquant invétéré a inscrit le deuxième but de la partie pour les Breisgau-Brasilianer cinq petites minutes seulement après son entrée de jeu. Le but du KO, donc, mais également du rêve de Ligue des champions pour une équipe qui évoluait en deuxième division il y a moins de dix ans.…

Léna Bernard pour SOFOOT.com