Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Niko Kovac remplace Roberto Moreno sur le banc de Monaco Reuters • 18/07/2020 à 12:55









Niko Kovac remplace Roberto Moreno sur le banc de Monaco par Léo De Garrigues (iDalgo) Moins de 7 mois après sa nomination au poste d'entraîneur de l'AS Monaco, Roberto Moreno est remercié. Le technicien espagnol, âgé de 42 ans, n'est pas parvenu à convaincre ses dirigeants, qui lui reprochent son approche globale et ne le jugent pas capable d'incarner un management attractif d'après les informations de L'Equipe. Il sera remplacé par Niko Kovac, limogé par le Bayern Munich en novembre dernier. Le Croate avait fait le doublé Championnat-Coupe avec le club allemand lors de la saison 2018-2019. Avant cette expérience bavaroise, il avait connu les bancs du Red Bull Salzbourg, puis la sélection Espoirs et A de la Croatie. Surtout, il avait fait forte impression en maintenant en Bundesliga et en remportant la Coupe d'Allemagne avec l'Eintracht Francfort entre 2016 et 2018.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.