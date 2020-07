Niko Kova?, la tronche de l'emploi

Une gueule, un caractère, un nom, une carrière de joueur forçant le respect et quelques jolies références comme entraîneur : en dépit de son passage foiré sur le banc de la Croatie et de son bilan discuté au Bayern Munich, Niko Kova? a sur le papier le profil idoine pour relancer pour de bon l'AS Monaco, où il a été nommé ce samedi à la place de Robert Moreno.

Le révélateur bavarois

Il y a d'abord eu la période de vaches grasses, symbolisée par les signatures à l'été 2013 de Falcao, James Rodríguez, João Moutinho et Ricardo Carvalho, et récompensée par une remontée en Ligue 1, puis deux podiums dans l'élite (2014, 2015). Puis, le règne, consécutif au très onéreux divorce de son président Dimitri Rybolovlev, de la spéculation. Avec ses hauts, comme cette folle saison 2016-2017 achevée sur le toit du pays et en demi-finale de la C1. Et surtout ses bas, depuis, à l'image de ce maintien obtenu à l'arraché en 2019, ou de cette saison 2019-2020 insipide jusqu'à son interruption et sanctionnée d'une indigne neuvième place. S'ouvre à présent pour l'AS Monaco l'ère Paul Mitchell, du nom de son nouveau directeur sportif. Du projet de l'Anglais, on sait pour l'instant une chose : qu'il se veut "". Ce dont le foot français a obtenu la confirmation ce samedi en découvrant l'identité du successeur sur le banc monégasque de Robert Moreno, remercié après sept mois et treize petits matchs en Principauté : Niko Kova?. À ceux qui en doutaient, le club du Rocher a prouvé qu'il n'avait pas perdu tout sonCar au-delà du joueur et de sa carrière longue de deux décennies (1989-2009), le CV du Niko Kova? entraîneur vaut lui aussi le coup d'oeil. Dernière mission professionnelle en date : un passage de seize mois sur le banc du grand Bayern Munich, son ancien club (2001-2003), entre juillet 2018 et novembre 2019. Une expérience mitigée, le second séjour du Croate en Bavière s'étant écrit dans une certaine adversité. Troisième choix des dirigeants munichois à sa signature au printemps 2018, auteur d'un début de saison poussif que la victoire rapide Lire la suite de l'article sur SoFoot.com