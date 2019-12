Nigeria : l'armée libère des centaines de membres présumés de Boko Haram

« Ces 983 suspects présumés de Boko Haram ont été innocentés, nous les remettons donc au gouvernement de l'État de Borno pour qu'ils soient réadaptés et réintégrés. » La scène s'est déroulée mercredi 27 novembre dans la ville de Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria, où l'armée nigériane a libéré près de 1 000 détenus soupçonnés d'appartenir à Boko Haram après les avoir innocentés de tout lien supposé avec le groupe djihadiste. Ces personnes étaient jusqu'à ce jour incarcérées dans une prison militaire de la ville de Maiduguri, elles ont donc été confiées aux autorités civiles pour leur « réhabilitation et intégration ».Lire aussi Esclavagisme, razzia, tueries : les inspirations locales de Boko HaramLire aussi Nigeria : Buhari peut-il vraiment quelque chose contre Boko Haram ?InnocentésLe commandant de l'armée nigériane, Olusegun Adeniyi, a déclaré, lors d'une cérémonie, que les personnes libérées avaient « préalablement fait l'objet d'une enquête et été innocentées ». Les détenus libérés, dont cinq femmes, ont été remis au gouverneur de l'État de Borno, Babagana Umara Zulum, à la caserne militaire de Giwa. Selon le gouverneur, les personnes libérées n'étaient pas des djihadistes de Boko Haram, mais des suspects qui, après enquête, ont été « blanchis des infractions reprochées ». Cela représente l'une des plus importantes libérations de détenus par l'armée en une seule...