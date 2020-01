Niger : pourquoi l'attaque de Chinagoder a surtout une visée politique

On pouvait s'en douter. Pourtant, personne, une fois de plus, n'a rien vu venir. Aucune force n'a décelé les colonnes motorisées qui franchissaient la frontière du Niger. Un rezzou des temps modernes qui a déboulé dans la même zone que les attaques précédentes. Il était vraisemblable qu'avant la réunion de Pau entre présidents français, africains et secrétaire général de l'ONU, les GAT, les groupes armés terroristes, allaient frapper un grand coup. Pour montrer qui contrôle le terrain et envoyer un nouveau message à l'opinion africaine qui glisse peu à peu vers un sentiment non pas, pour le moment, antifrançais, mais contre la présence militaire française, incapable à ses yeux de mettre un terme à l'offensive sans précédent des forces djihadistes qui agrègent désormais à leur cause, plus large que la charia, des milliers de villageois révoltés par les conditions dans lesquelles ils vivent en brousse.Lire aussi Sahel : logistique, là où le bât blesseUne guerre totale au SahelUne jacquerie africaine en quelque sorte, comme on l'a vu jadis en France contre les seigneurs pendant les disettes ou plus récemment avec les Gilets jaunes, dont les foyers sont alimentés et encadrés par les groupes terroristes. Toutefois, les révoltés du Sahel ne sont pas armés de fourches et de bâtons, mais de kalachnikovs. Bergers et sédentaires, qu'on oppose trop souvent, rejoignent les rangs, moyennant parfois finance, des groupes rebelles qui ont...