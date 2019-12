Niger : le douloureux hommage aux 71 soldats tués à Inates

« J'ai décidé de venir pour témoigner de la reconnaissance de la patrie inconsolable mais nullement vaincue à ces hommes [?], nos héros, nos martyrs. » À la base aérienne 101 de Niamey, devant les sacs mortuaires recouverts du drapeau du Niger, en présence des familles des victimes, le président Mahamadou Issoufou, très ému, a illustré toute la douleur du peuple nigérien et de ses pays amis face aux conséquences de l'attaque d'Inates qui a coûté la vie à pas moins de 71 militaires nigériens. « Votre mort est glorieuse [?]. Vous avez consenti le sacrifice de vos vies pour protéger le Niger de la barbarie de ceux qui tels des vampires n'aspirent qu'à s'abreuver de sang, de ceux qui détruisent non seulement des vies mais notre religion », a souligné le président, qui a ajouté que « jamais l'islam n'a connu d'arme de destruction aussi massive et aussi redoutable que le terrorisme. L'islam se détruit de l'intérieur au nom de l'islam ».Lire aussi Terrorisme dans le Sahel : l'armée nigérienne perd 71 soldatsLire aussi Quelles stratégies pour compléter la réponse militaire contre le terrorisme ?Alors que les opinions publiques des pays du Sahel contestent depuis plusieurs mois la présence militaire française dans la région, Mahamadou Issoufou a promis « de renforcer encore plus nos alliances et la coordination de nos forces pour lutter ensemble contre les ennemis de la liberté, contre l'ignorance et l'obscurantisme »....