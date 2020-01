Niger : la base militaire de Chinegodar prise pour cible

La nouvelle est tombée dans la soirée de jeudi. Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, vingt-cinq soldats sont morts et six autres blessés à la suite de l'attaque terroriste qui a visé le poste militaire de Chinegodar, dans la région de Tillaberi, à la frontière avec le Mali. Côté ennemis, ajoute le communiqué lu à la télévision publique par le porte-parole de la Défense, le colonel Souleymane Gazobi, soixante-trois assaillants ont été tués, suite à la riposte des Forces de défense et de sécurité (FDS), qui ont été appuyés par « l'aviation des pays amis ».Lire aussi Niger : le douloureux hommage aux 71 soldats tués à InatesMême schéma qu'à InatesSelon le communiqué du gouvernement, les combats ont été intenses et les soldats nigériens ont opposé une farouche résistance à l'ennemi, ce qui a permis de repousser l'attaque. Les assaillants sont « venus à bord de plusieurs véhicules et motos » selon le texte, qui assure : « La riposte avec l'appui aérien combiné de l'armée de l'air nigérienne et de nos partenaires a permis d'effectuer des frappes et mettre l'ennemi en déroute hors de nos frontières ». Par « partenaires », le Niger entend souvent des avions de chasse ou drones français positionnés à Niamey dans le cadre de l'opération antidjihadiste Barkhane et les drones américains qui surveillent le Sahel en permanence. « Les opérations de ratissage se poursuivent », conclut le...