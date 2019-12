Niger : encore 14 militaires tués dans une attaque terroriste

Le Niger de nouveau endeuillé. Mercredi, quatorze militaires ont été tués dans une attaque de « terroristes lourdement armés » dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du Niger, a annoncé jeudi le ministère nigérien de l'Intérieur dans un communiqué. « Un convoi composé d'éléments de la gendarmerie et de la garde nationale escortant des équipes chargées de l'enrôlement électoral dans la commune de Sanam [département d'Abala] a été victime d'une embuscade tendue par des terroristes lourdement armés », est-il précisé.Ce qu'il s'est passé« À l'issue d'une bataille acharnée, plusieurs morts et blessés ont été enregistrés. Côté ami : sept gendarmes et sept gardes sont décédés. Un garde est porté disparu. L'ennemi, quant à lui, a subi de nombreuses pertes », assure le ministère, sans préciser leur ampleur. Selon le ministère de l'Intérieur, l'équipe des agents d'enrôlement « a été sécurisée et a regagné Sanam en bonne santé ». Cette équipe opérait pour le compte de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), qui doit organiser des élections générales (présidentielle et législatives) fin 2020.Lire aussi Mahamadou Issoufou : « On a besoin de plus de Barkhane »Lire aussi Niger : le douloureux hommage aux 71 soldats tués à InatesLe Sahel lourdement touchéC'est dans cette même région de Tillabéri, proche du Mali, que 71 soldats nigériens ont été tués le 10 décembre, la...