Au moins 13 soldats ont été tués et 20 autres blessés jeudi lors d'une attaque contre un poste de la Garde nationale dans le sud-ouest du Niger, a annoncé vendredi le ministère nigérien de la Défense.

L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique (EI) dans un communiqué diffusé sur sa chaîne Telegram.

Selon le ministère, l'attaque a été menée par un important groupe d'assaillants lourdement armés, qu'il a qualifiés de "terroristes", ajoutant que plusieurs d'entre eux ont été "neutralisés".

Le bilan des victimes militaires est encore provisoire et les blessés les plus graves ont été évacués vers des hôpitaux, a précisé le ministère.

C'est la deuxième attaque meurtrière visant des éléments de l'armée nigérienne en quelques jours. Onze soldats avaient déjà été tués dans l'est du pays en début de semaine.

(Rédigé par Ayen Deng Bior ; version française Tangi Salaün)