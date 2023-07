information fournie par So Foot • 28/07/2023 à 10:53

Niels Nkounkou met la pression sur Saint-Étienne

Over the Top.

Le bras de fer est enclenché entre Niels Nkounkou et la direction stéphanoise. Le latéral gauche a décidément la bougeotte, passé par cinq clubs durant sa formation, il en a déjà connu quatre depuis ses débuts professionnels, en 2020. Après six mois idylliques dans le Forez, il veut déjà s’en aller et rejoindre l’Eintracht Francfort. Revenu de vacances cette semaine après un Euro Espoirs chaotique sur le plan personnel, il n’a pas participé au dernier match de préparation mercredi contre Annecy. Le défenseur de 22 ans s’est donc épanché dans les colonnes de L’Équipe sur son futur.…

EL pour SOFOOT.com