Niels Nkounkou, le fulgurant

Appelé en renfort pour disputer l'Euro Espoirs avec les Bleuets, Niels Nkounkou doit avoir le bras rouge à force de se pincer. Encore en Championship sous les couleurs de Cardiff il y a six mois, le latéral gauche de Saint-Étienne gravit en effet les marches quatre à quatre et a une formidable opportunité de marquer les esprits sous la tunique tricolore.

Convoqué de dernière minute par Sylvain Ripoll pour participer à l’Euro Espoirs à la suite des forfaits combinés du Nantais Quentin Merlin et du Rennais Adrien Truffert, Niels Nkounkou a vécu sa première sélection en compétition officielle avec les Bleuets ce jeudi face à l’Italie dans un match marqué par de nombreuses polémiques (2-1). Titularisé dans le couloir gauche, le natif de Cergy-Pontoise est resté fidèle à lui-même avec ses déboulés supersoniques et ses centres millimétrés. Des qualités qu’il a démontrées tous les week-ends avec Sainté, rejoint au mois de janvier. Avec six buts et huit passes décisives au compteur, celui qui appartenait encore à Everton il y a quelques jours a crevé l’écran, au point d’être nommé dans l’équipe type de Ligue 2 2022-2023.

Niels #Nkounkou EDF espoirs VS Mexique 💫@NielsNkounkou à livré une belle prestation dans un rôle d'arrière gauche dans une defense à 4. Fidèle à lui même il a été à la hauteur et a montré au coach qu'il pouvait compter sur lui pour l'euro ! #ASSEpic.twitter.com/De0lp6E9cy…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com