Nicolas Sarkozy visé par une plainte dans le cadre de l’attribution du Mondial 2022

Une de plus.

Anticor, association d’anti-corruption, aurait selon Le Monde déposé plusieurs plaintes le 7 avril dernier à l’encontre de Nicolas Sarkozy et de deux de ses anciens collaborateurs : Claude Guéant, son ministre de l’Intérieur de l’époque, et François de La Brosse, publicitaire et ex-ami du président de la République. Les objets des plaintes seraient des délits présumés de « trafic passif et actif d’influence » , de « corruption active et passive d’un agent public étranger » , d’ « association de malfaiteurs » , de « financement illégal de campagne électorale » et de recel de ce délit. L’ancien ministre qatari Hamad Ben Jassem Al-Thani serait également visé.…

MH pour SOFOOT.com