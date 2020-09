Nicolas Sarkozy, "une hypothèse" pour représenter la droite lors de la présidentielle de 2022, selon Guillaume Larrivé

L'ancien chef de l'Etat a "assurément cette capacité presque historique à diriger la nation", a affirmé le député LR de l'Yonne.

L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy. ( AFP / MARTIN BUREAU )

L'élection présidentielle de 2022 pourrait-elle signer le retour de François Hollande et de Nicolas Sarkozy ? A droite, certains estiment que Nicolas Sarkozy pourrait les représenter. "Etre président de la République c'est être capable de diriger l'État, de rassembler les Français et d'incarner la France" et "Nicolas Sarkozy assurément a cette capacité de leadership et cette capacité presque historique à diriger la nation", a affirmé le député LR de l'Yonne Guillaume Larrivé sur Sud Radio . "Ca peut être une hypothèse évidemment", a ajouté le député, porte-parole des Républicains sous Nicolas Sarkozy, mais "on verra ce qu'il veut faire". " S'il voulait revenir dans l'arène politique, je serais bien sûr à ses côtés ", a-t-il ajouté.

Les Républicains pariaient beaucoup sur François Baroin pour les représenter à la présidentielle mais les doutes vont croissant sur la volonté du maire de Troyes d'y aller. Le parti a décidé mardi de repousser le "départage" du candidat à avril 2021, soit après les régionales qui seront cruciales pour plusieurs ténors de la droite (Valérie Pécresse, Xavier Bertrand...).

Guillaume Larrivé a également assuré qu'il restait "très engagé" dans LR , même si son nom avait été évoqué lors du remaniement pour le ministère de la Justice. "Je vous laisse le dire et je ne démens pas nécessairement", a ajouté le député, qui a déroulé plusieurs pistes de réflexion sur la sécurité, sujet au coeur d'un séminaire gouvernemental mercredi. "Il faut faire un peu plus confiance au terrain", que ce soit "les commissaires de police, les officiers de gendarmerie...", a-t-il affirmé. Il a aussi appelé dans Le Figaro à une "indispensable régulation migratoire" et proposé, pour les délinquants récidivistes, "que trois condamnations pour des actes de violences graves entraînent une peine d'incarcération systématique, voire un bannissement pour plusieurs décennies".