Nicolas Sarkozy : "Sans sécurité, il n'y a pas de liberté"

Il a pris l'exemple du chauffeur de bus décédé après un passage à tabac à Bayonne pour s'insurger contre la montée des violences en France.

Nicolas Sarkozy à Ajaccio, le 24 juillet 2020. ( AFP / PASCAL POCHARD-CASABIANCA )

Nicolas Sarkozy a profité d'une séance de dédicace lundi 31 août pour s'exprimer sur la montée des violences en France.

Interrogé par des journalistes alors qu'il présentait son dernier livre, "Le temps des tempêtes", l'ancien président a déploré la situation sécuritaire du pays. "Sans sécurité, il n'y a pas de liberté", a-t-il tranché.

"Les gens sont très intelligents, ils ont parfaitement compris que les créations d'emplois, que les problèmes économiques ne dépendaient pas forcément du gouvernement, a estimé Nicolas Sarkozy. En revanche, les missions régaliennes dépendent du gouvernement. C'est pour cela qu'il y a de tout temps, y compris à mon époque, une exigence à l'endroit de cette question de la sécurité. "

"Par moment, je vois des choses et j'entends des choses qui me laissent sans voix tellement elles sont brutales et inhumaines, a poursuivi l'ancien chef de l'État. Voilà qu'on peut frapper un conducteur de bus à quatre, simplement parce qu'il demande de porter un masque. Ce n'est pas une question de droite ou de gauche, c'est simplement inacceptable."

Le 5 juillet, Philippe Monguillot, 59 ans, qui voulait contrôler le ticket d'un passager et exigeait le port du masque pour trois autres, avait été roué de coups et grièvement blessé à la tête. En état de mort cérébrale, il était décédé 5 jours plus tard.