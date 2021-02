Nicolas Sarkozy s'est bien fait vacciner contre le Covid-19

Au lendemain des révélations de l'Express , son entourage a expliqué à l' AFP que l'ex-président avait été vacciné "sur prescription médicale".

Nicolas Sarkozy le 8 décembre 2020. ( AFP / MARTIN BUREAU )

La France a passé jeudi 18 février la barre du million de personnes ayant reçu deux doses de vaccin contre le Covid-19 . Exactement 1.040.773 Français sont désormais pleinement vaccinés contre le Covid-19 depuis le début de la campagne lancée fin décembre et 2.472.808 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin. Parmi eux, se trouve Nicolas Sarkozy , selon L'Express . Une information confirmée de source militaire auprès de franceinfo , que le cabinet de l'ex-président de la République n'a pas démentie .

Nicolas Sarkozy aurait reçu une première dose du vaccin Pfizer en janvier dernier à l'hôpital militaire de Percy, à Clamart (Hauts-de-Seine). Or, l'ancien président âgé de 66 ans n'entre pas dans la catégorie des personnes prioritaires , à savoir les plus de 75 ans ou les soignants de plus de 50 ans. A moins qu'il ne présente une pathologie à risque.

Interrogé à ce sujet lors du point presse sur la situation sanitaire en France jeudi soir, le ministre de la Santé Olivier Véran a répondu que l'ex-locataire de l'Elysée avait droit "au secret médical". "Il en va de Nicolas Sarkozy comme de n'importe quel Français, il a le droit au secret médical, donc je n'ai pas à en connaître s'il a été vacciné avant l'heure. Nous devons tous respecter les règles, nous avons tous des droits et des devoirs. Ils s'imposent à chacun d'entre nous, y compris celui de bénéficier du secret médical. Pas de commentaire donc", a-t-il déclaré.

Après deux jours de spéculation, son entourage a finalement indiqué vendredi à l'AFP que Nicolas Sarkozy, dont le suivi médical est assuré à l'hôpital militaire de Clamart, a été vacciné contre le Covid-19 "sur prescription médicale", en soulignant que M. Sarkozy, "comme tout citoyen, a le droit à une vie privée et au secret médical".

"Ca change quoi ?"

Si l'annonce d'un ancien président vacciné avant les autres a fait enrager les internautes, certains élus ne voient pas le problème. D'ailleurs, le sujet n'a pas été commenté par la classe politique, souligne Le Parisien. "Il n'y a qu'en France pour voir ce genre de polémique inutile. Qu'un ancien président de la République se fasse vacciner un peu avant les autres, ça change quoi ? Et ça regarde qui ?", estime notamment un ministre auprès du quotidien.

"Je sais toute la difficulté qui a été celle du président Macron et de ses ministres pour dire qu'ils veulent être traités comme les autres. Mais franchement, on peut aussi se dire la vérité : un président de la République, un Premier ministre, un président de l'Assemblée, un ancien chef d'Etat, n e sont pas des personnalités comme les autres. Il faut arrêter de céder à la démagogie dans l'égalitarisme", s'agace de son côté le président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale Patrick Mignola.

A cette heure, au sein du gouvernement, seul Olivier Véran a reçu une première injection de vaccin, début février devant les caméras, en qualité de soignant.