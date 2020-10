Nicolas Sarkozy : "Les Français doivent savoir que je suis innocent"

Le président de la République a été mis en examen pour "association de malfaiteurs" dans l'enquête sur d'éventuels financements libyens de sa campagne présidentielle en 2007.

Nicolas Sarkozy, en 2016 ( AFP / MARTIN BUREAU )

Quelques heures après l'annonce retentissante du Parquet national financier, Nicolas Sarkozy a dit sa "stupéfaction" face à sa nouvelle mise en examen dans l'enquête sur des soupçons de financement libyen. "J'ai appris cette nouvelle mise en examen avec la plus grande stupéfaction (...). Mon innocence est à nouveau bafouée par une décision qui ne rapporte pas la moindre preuve d'un quelconque financement illicite", a-t-il déclaré dans un message publié vendredi 16 octobre sur les réseaux sociaux.

"Les mots font mal"

"Les Français doivent savoir que je suis innocent de ce dont on m'accuse en apportant un crédit invraisemblable aux déclarations d'assassins, d'escrocs notoires et de faux témoins. Je sais que la vérité finira par triompher. (...) L'injustice ne gagnera pas", a-t-il ajouté, assurant avoir pendant ses quatre journées d'audition "répondu à toutes les questions qui (lui) ont été posées sans jamais être mis en difficulté".

Le patron des Républicains, Christian Jacob, a immédiatement assuré l'ex-président de la République de son "total soutien face à cet acharnement judiciaire invraisemblable, incompréhensible et choquant dont il est victime dans cette prétendue affaire libyenne". "Total soutien" aussi du député LR Eric Ciotti, pour qui "cette prétendue affaire libyenne est infamante et sans fondement". "L'histoire retiendra l'acharnement judiciaire et politique sans précédent qui frappe un ancien président de la République", a-t-il estimé.

L'ancienne ministre Nadine Morano a assuré n'avoir "aucun doute" sur le fait qu'il "démontrera encore et encore une nouvelle fois son innocence". "Mais que d'épreuves... A croire qu'il s'agit d'une tentative permanente d'assassinat politique !" Le député LR Guillaume Larrivé a lui redit sa "confiance" à Nicolas Sarkozy qui, selon lui, "saura démontrer que l'accusation infamante qui le vise est sans fondement". "Les mots font mal", a estimé pour sa part député LR Julien Aubert en estimant que "l'accusation de malfaiteur pour un ancien président de la République, c'est une accusation grave".