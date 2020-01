Nicolas Sarkozy garde un œil sur Les Républicains

Dimanche 12 janvier, Nicolas Sarkozy était à Oman pour l'enterrement du sultan Qabbous. Les mercredi et jeudi suivants à Moscou, où il a notamment rencontré le Premier ministre Medvedev (depuis démissionnaire). Entre les deux, il est passé à Nice soutenir son ami et maire sortant Christian Estrosi, candidat à sa réélection.Puis à Paris où il a retrouvé... la tête de liste dans la capitale Rachida Dati et le maire du XVe arrondissement Philippe Goujon, tous les deux en froid, pour régler une question d'investiture. En retrait, mais pas complètement retraité : Nicolas Sarkozy semble avoir plus que jamais le nez dans les affaires de sa famille politique.Dernière icône d'une droite en perte de vitesse et de repères, l'ancien chef de l'Etat sera également lundi soir à Romorantin (Loir-et-Cher) à l'occasion des vœux du député Les Républicains du coin - et ami - un certain... Guillaume Peltier. L'actuel vice-président délégué de LR a été son porte-parole lors de la campagne présidentielle de 2012, soutien lors de la primaire de 2016, et ne manque jamais de chanter les louanges de son ancien mentor.« La symbolique est forte », commente Peltier, non content d'accueillir, en même temps que Nicolas Sarkozy, les projecteurs médiatiques qui accompagneront ce déplacement, nécessairement beaucoup plus politique que la tournée de dédicaces de son livre « Passions », auquel s'adonne Sarkozy depuis l'été.Une entente avec Macron qui gène les Républicains« Cela aura forcément une tonalité politique, reconnait-on dans l'entourage de Christian Jacob, président de LR. Il envoie de petites cartes postales pour montrer sa fidélité à sa famille politique, alors qu'il y a toujours cette musique comme quoi il s'entend bien avec Macron. »Plusieurs fois, durant l'année écoulée, certains cadres de droite se sont en effet agacés de voir Nicolas Sarkozy s'afficher aux côtés de l'actuel président, ...