Nicolas Sarkozy et Guillaume Pepy à la rescousse d'Arnaud Lagardère

Des poids lourds pour prêter main-forte à Arnaud Lagardère. Deux personnalités du monde politique et économique vont être nommées au conseil de surveillance du groupe Lagardère, qui fait face aux attaques du fonds Amber, son deuxième actionnaire. L'ancien président Nicolas Sarkozy, ami personnel d'Arnaud Lagardère, et l'ancien patron de la SNCF, Guillaume Pepy, vont entrer au conseil de surveillance de la société d'édition et de Travel Retail (commerce de passage). Du moins si la prochaine assemblée générale des actionnaires, en mai, entérine ces choix. Or, l'AG s'annonce particulièrement houleuse, contrairement à l'année dernière.Depuis, le fonds d'investissement Amber et le groupe Lagardère ont déterré la hache de guerre. À l'automne, Amber a fait condamner Arnaud Lagardère pour avoir cessé de publier les comptes de son holding depuis 2010. Et ces dernières semaines, le fonds dirigé par le Français Joseph Oughourlian, ancien de la Société générale et président du Racing Club de Lens, a accentué la pression. Il est monté jusqu'à 10,58 % du capital de Lagardère (et 7,93 % des droits de vote). De son côté, la société se dit victime d'une « campagne de déstabilisation », et réclame à Amber 84 millions d'euros pour avoir fait baisser le cours de son action, qui évolue ce jeudi 27 février autour de 18,50 euros.Lire aussi La confession inédite d'Arnaud Lagardère sur sa dette, Airbus, Europe 1, sa femme Jade... Amber...