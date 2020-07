Nicolas Sarkozy estime qu'il aurait "peut-être été meilleur" lors d'un second quinquennat

L'ancien président affirme néanmoins n'avoir "pas à rougir" de son bilan.

L'ancien président Nicolas Sarkozy, le 24 juillet 2020. ( AFP / PASCAL POCHARD-CASABIANCA )

Dans un long entretien accordé à Paris Match à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, "Le temps des tempêtes", l'ancien président Nicolas Sarkozy est revenu sur sa défaite à l'élection présidentielle de 2012 face à François Hollande, défaite qui l'a privée d'un second quinquennat. " J'ai fait un quinquennat. Peut-être que j'aurais été meilleur au second, même si je n'ai pas à rougir de notre bilan ", confesse-t-il. "Avec le temps, on s'améliore. Et c'est bien souvent quand on est prêt que les choses s'arrêtent", regrette-t-il.

C'est d'ailleurs là, à son sens, que se trouve l'origine du plus grand problème de l'actuel chef de l'Etat. " Emmanuel Macron a 42 ans. Il est devenu président à l'âge où, le plus souvent, on devient ministre. (...) Il n'a pas eu le temps de tisser le même lien avec les Français que ses prédécesseurs , qui arrivaient à l'Elysée après trente ans de vie politique. Ce qui lui manque (c'est) cette relation ancienne avec les Français, solide, faite de hauts et de bas, qui seule peut nourrir la confiance", explique Nicolas Sarkozy.

En évoquant ses relations avec l'actuel président, Nicolas Sarkozy en profite pour critiquer une nouvelle fois son successeur à l'Elysée. "Qu'il (Emmanuel Macron, ndlr) ait parfois l'envie et l'ouverture d'esprit de consulter l'un de ses prédécesseurs, dont il ne partage pas toutes les idées, c'est tout à son honneur. (...) Je suis donc passé d'une période où M. Hollande n'avait qu'une idée en tête : défaire ce que j'avais fait et me créer tous les problèmes possibles par tous les moyens imaginables, à une période où l'actuel titulaire de la fonction présidentielle adopte envers moi un comportement simplement républicain. Ça change !", estime Nicolas Sarkozy.