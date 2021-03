Nicolas Sarkozy condamné : l'idée d'un retour en 2022 mise à mal

Une campagne présidentielle 'bliztkrieg', ou simplement un rôle important dans une coalition derrière Emmanuel Macron, tous les scénarios d'un retour de Nicolas Sarkozy semblent désormais compromis.

Nicolas Sarkozy à Paris, le 1er mars 2021. ( AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT )

"Sarko a très envie de revenir". Cette affirmation récente d'un cadre LR prend une nouvelle dimension à la lumière de la condamnation, lundi 1er mars, de l'ancien président à de la prison ferme. Si certains à droite commençaient à caresser l'idée d'une nouvelle tentative de retour en politique de Nicolas Sarkozy, ses déboires judiciaires compliquent la donne.

L'ancien chef de l'État a été condamné à trois ans de prison dont un ferme pour "corruption et trafic d'influence" dans l'affaire dite des "écoutes", une décision dont il fera appel. La partie ferme est certes aménageable en détention à domicile sous bracelet électronique . Mais c'est la première fois qu'un ancien président de la Ve République est condamné à de la prison ferme -Jacques Chirac avait écopé en décembre 2011 de deux ans avec sursis dans le dossier des emplois fictifs de la ville de Paris.

La droite a immédiatement apporté son soutien à l'ancien chef de l'État, disant sa "stupéfaction" et sa "tristesse" face à un "acharnement judiciaire". "La sévérité de la peine retenue est absolument disproportionnée", a estimé le président de LR Christian Jacob, tandis que le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau déplorait "une condamnation extrêmement dure dans un dossier particulièrement faible".

Le soutien de Darmanin

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, ex-LR, a lui aussi fait part de "tout (s)on soutien amical" à Nicolas Sarkozy "qui a été un grand président de la République".

"Notre justice est détournée à des fins politiques, avec le Parquet national financier comme porte-étendard", a fustigé le député LR du Nord Pierre-Henri Dumont. Et "en 2017 déjà les choix du PNF ont décidé de la présidentielle" , a ajouté le député d'Eure-et-Loir Olivier Marleix, en allusion à l'enquête pour soupçons d'emplois fictifs ouverte sur François Fillon quelques mois avant la présidentielle. Le candidat de la droite n'avait alors pas dépassé le premier tour, ce que beaucoup à droite relient directement à cette enquête délétère pour sa campagne.

Pour le politologue Pascal Perrineau, le jugement de lundi aussi "va avoir un impact sur la droite, car Nicolas Sarkozy apparaissait à certains comme un recours" à l'approche de 2022.

Une droite convalescente

Avant le verdict en effet, certains se prenaient à rêver, dans une droite convalescente et en mal de candidat naturel pour l'élection présidentielle, d'un retour de l'ancien chef de l'État -même si lui-même a plusieurs fois répété : "J'ai tourné la page".

"Sarko a très envie de revenir", affirmait récemment un cadre de LR. "Pour beaucoup d'électeurs, il reste une référence et une espérance", estimait un autre. Selon un troisième, l'ancien chef de l'État considérait que "dans une campagne un peu 'blitzkrieg' sans gauche ni droite, où on est en période de crise, on va chercher un homme d'expérience".

D'autres se voulaient lundi plus nuancés: "Nicolas Sarkozy se voyait bien jouer un rôle éventuel de lien avec LR au sein d'une grande coalition derrière Emmanuel Macron" , selon un élu. "Il a été vu comme un recours, mais n'a jamais été le front runner", ajoutait un député.

L'ancien président, battu après son premier mandat en 2012 par François Hollande, arrivé troisième en 2016 de la primaire de la droite et du centre (derrière François Fillon et Alain Juppé), pensait-il vraiment revenir?

La "petite chanson" d'un retour en 2022

"Il le faisait croire, cela participait d'une réhabilitation de son image, d'autant qu'il ne semblait se retrouver dans aucun des candidats de la droite", estime Pascal Perrineau. "Il préférait laisser cette petite chanson infuser. Là, ça va devenir beaucoup plus compliqué". Car si en politique on n'est jamais mort, "pour 2022 il est profondément affecté".

"Sa vie est une succession d'épreuves qu'il n'a eu de cesse de surmonter avec énergie et courage. Une nouvelle fois, il saura le démontrer", a lance toutefois le patron des députés LR Damien Abad.

Mais un appel risque de prendre plusieurs mois. Et après le procès des "écoutes", une autre tempête judiciaire se profile pour Nicolas Sarkozy avec, en mars, le procès Bygmalion sur les comptes de campagne de la présidentielle 2012. Il est également mis en cause dans plusieurs dossiers, dont celui des soupçons de financement libyen de sa campagne victorieuse de 2007.

"Cela commence à faire un bagage extrêmement lourd pour cette figure de recours, et va sans doute marquer un coup d'arrêt dans sa volonté d'apparaître en surplomb de la préparation de la campagne de 2022", affirme PAscal Perrineau.