Nicolas Sarkozy appelle à la concorde face aux «violences auxquelles nous assistons»

L'annonce de sa venue, ces derniers jours, avait fait gonfler la jauge des inscrits. Ils sont un millier à avoir bravé le froid mordant de ce lundi soir à Romorantin (Loir-et-Cher), pour venir assister aux traditionnels vœux du député LR Guillaume Peltier... et de son invité star, Nicolas Sarkozy. Une apparition publique à la teinte nécessairement politique et donc scrutée.L'ancien président de la République y a prononcé un discours de près de vingt-cinq minutes, tantôt grandiloquent et parfois badin, exaltant les valeurs d'une République qu'il juge aujourd'hui menacée entre autres par les violences auquel le pays a parfois dû faire face, après plus d'un an d'épisodes Gilets jaunes.« La République, ce n'est pas les scènes de violences auxquelles nous assistons depuis des mois, a lancé Nicolas Sarkozy à la tribune. Il n'y a pas de République quand il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de République quand il n'y a pas de concorde, il n'y a pas de République quand il n'y a pas de paix civile. » Une mise en garde, à l'attention du gouvernement, des manifestants ? Mystère...Un ex «toujours à disposition de la France»« L'indifférence, la haine de l'autre, l'abstention et l'antiparlementarisme, ce sont les quatre cavaliers de l'apocalypse en France », a prévenu Nicolas Sarkozy. Avant de revenir sur les raisons qui l'ont parfois amené à apparaître publiquement, parfois au côté de l'actuel président Emmanuel Macron, au désarroi de sa famille politique, en pleine convalescence après une série de défaites.« Je me suis fait une obligation de toujours rester à la disposition de la France, c'est mon devoir [...] comme lorsque l'actuel chef de l'Etat me demande de représenter la France », a expliqué l'ancien président... avant d'adresser un tacle à François Hollande, qu'il n'a jamais porté dans son cœur : « Si son prédécesseur avait eu l'idée... ...