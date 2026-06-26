Nicolas Mayer, le frenchie des Three Lions

Pour enfin briguer une deuxième étoile cet été, les Anglais pourront compter sur un... Français. Ancien membre du staff de Thomas Tuchel au PSG puis au Bayern Munich, Nicolas Mayer a suivi l’Allemand jusqu’en Angleterre pour devenir l’entraîneur en charge de la performance des Three Lions . Portrait d’un travailleur de l’ombre.

Quand on tape Nicolas Mayer sur un navigateur web, le premier résultat tombe sur Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen défait à l’élection du Premier secrétaire du Parti socialiste par Olivier Faure en juin 2025. On peut lire les autres épisodes de sa biographie, découvrir son visage ou encore feuilleter ses déclarations contre la primaire de la gauche pour la présidentielle de 2027. Le Nicolas Mayer de football, lui, passe au second plan. Pas de page Wikipédia et seulement quelques articles ici et là qui ne détaillent pas grand-chose de ce personnage discret devenu l’entraîneur en charge de la performance de l’Angleterre.

Lorsque Thomas Tuchel arrive à la tête des Three Lions en 2025, un de ses fidèles lieutenants le suit dans son sillage avec son passeport français dans les poches. Nicolas Mayer pose alors ses valises chez le pays rival. Plus d’un an après ses débuts avec Harry Kane et sa bande, le Français dispute cette Coupe du monde 2026 dans le staff de l’Angleterre qui, après avoir impressionné contre la Croatie et buté contre le Ghana, défie le Panama ce samedi soir à New York.…

Propos de Jean-Marc Kuentz recueillis par MBC

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com